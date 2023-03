Suspeito de canibalismo detido em Lisboa transportava carne humana

Begoleã Fernandes tinha fugido dos Países Baixos e é suspeito de ter assassinado um homem.

A carne transportada pelo suspeito de canibalismo detido em Lisboa é de origem humana.

Ao que o Correio da Manhã apurou, as análises concluíram que carne analisada no Instituto de Medicina Legal é mesmo de origem humana, mas não pertence a Alan Lopes, o homem de 26 anos que terá sido morto por Begoleã Fernandes nos Países Baixos.



Begoleã Fernandes tinha acabado de chegar num voo proveniente de Amesterdão (Países Baixos) e ia embarcar noutro avião com destino a Belo Horizonte, no Brasil, na tarde de segunda-feira. Mas os inspetores do SEF desconfiaram logo do passaporte caducado e do visto de residência italiano – falsificado. Quando comprovaram a identidade e inseriram o nome no sistema, os alarmes soaram logo. Menos de 24 horas antes a polícia neerlandesa tinha emitido um mandado de detenção por homicídio e possíveis atos de canibalismo. Begoleã foi logo detido.



Dentro da bagagem de porão tinha uma ligadura e roupa com vestígios de sangue. Mas também uma caixa de plástico com diversos pedaços de carne humana.