Trabalhadores da TSF cancelam concentração e reúnem-se em plenário na sexta-feira

Alteração acontece na sequência de um 'mail' interno dos recursos humanos que foi enviado na terça-feira à tarde.

Os trabalhadores da rádio TSF, do grupo Global Media (GMG), cancelaram a concentração marcada para quinta-feira face à ausência de resposta a ajustes salariais e marcaram um plenário para sexta-feira, disseram à Lusa fontes ligadas ao processo.

Esta alteração acontece na sequência de um 'mail' interno dos recursos humanos que foi enviado na terça-feira à tarde, a que a Lusa teve acesso.

"Na sequência das conversações havidas com os representantes dos trabalhadores, e após avaliação das condições económico-financeira das empresas comunicamos a decisão da Comissão Executiva" liderada por Marco Galinha, lê-se na nota enviada.

Uma das decisões é "rever o valor de subsídio de refeição para máximo diário não tributável -- 8,32 euros", sendo que "esta revisão aplica-se a todos os trabalhadores e traduz um aumento de 1,91 euros/dia, ou seja, 29,8% face ao valor atual do subsídio de refeição".

A outra é "rever o valor dos salários mais baixos de modo a que todos os trabalhadores aufiram uma retribuição total mensal mínima de 830,00 euros (incluindo todas as componentes com pagamento regular, designadamente comissões)".

Ambas as decisões "terão efeitos a 01 de março de 2023 e aplicam-se a todas as empresas do Global Media Group".

A GMG "está a avaliar a possibilidade de, durante o presente ano, ainda proceder à revisão de salários aos restantes trabalhadores com remuneração mais baixas, que não tenham beneficiado de revisão salarial no último ano, decisão que terá de ter enquadramento na evolução da condição económico-financeira das empresas", conclui a nota enviada aos trabalhadores.