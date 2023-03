Tudo o que se sabe sobre a morte de Abby Choi, a modelo encontrada desmembrada em Hong Kong

Passados três dias, o corpo da modelo foi encontrado desmembrado dentro de um frigorífico numa casa em Tai Po, nos subúrbios de Hong Kong. Junto ao corpo foram também encontrados uma serra elétrica, um cortador de carne e algumas roupas.As autoridades procederam de imediato à detenção do ex-marido da modelo, Alex Kwong, de 28 anos, que foi apanhado a tentar fugir da cidade de barco. Segundo o The Independent, posteriormente, foram detidos os pais de Kwong, Kwong Kau e Jenny Li Sui-heun, de 65 e 63 anos, respetivamente, e o irmão mais velho do ex-companheiro da jovem, Anthony Kwong, de 31 anos.

A modelo casou-se com Alex Kwong em 2012, quando tinha 18 anos, e o casal teve dois filhos. Apesar de se terem divorciado em 2016, a modelo manteve uma relação de proximidade com o ex-marido e a família, tanto que Anthony Kwong, irmão do ex-marido, era motorista privado da jovem. Abby Choi comprou, inclusive, um apartamento de luxo no bairro de classe alta de Kandoorie Hill para o ex-marido, a família e os dois filhos do casal viverem.A 26 de fevereiro, dois dias depois de o corpo de Abby ter sido encontrado, as autoridades encontraram a cabeça e as costelas da jovem dentro de uma panela de sopa num apartamento que Kwong Kau, pai do ex-marido, tinha alugado em meados de fevereiro.As autoridades também detiveram uma mulher de 47 anos, identificada como 'Ms Ng', por alegadamente ter ajudado Kau a alugar o apartamento. Nesse local também foi encontrada a mala roxa com que a modelo foi vista pela última vez.O jornal de Hong KongSouth China Morning Post indica que o apartamento não tinha aparência de ser habitado e que os polícias ao chegarem ao local encontraram-no equipado para servir de talho, com um moedor de carne, uma serra eléctrica, dois tipos de picador, um martelo, proteções faciais e gabardines pretas.De acordo com o jornal inglês The Independent, as relações entre Abby Choi, Alex Kwong e a família começaram a detiriorar-se no ano passado, quando a modelo decidiu que queria vender o apartamento de luxo. Apesar de o apartamento ter sido pago pela modelo, ficou no nome do pai do ex-marido, que não ficou agradado com a decisão.Abby Choi procurou conselhos jurídicos e foi informada que se conseguisse provar que tinha pago o apartamento receberia o respetivo valor monetário obtido com a venda.As autoridades acreditam que esta situação terá feito com que o ex-marido e a família começassem a engendrar um plano para se livrarem de Abby Choi.