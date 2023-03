Influencer brasileira ensina seguidores a fazerem dinheiro com roupa que foi doada em Portugal

Elisa Vieira foi criticada na Internet. Brasileira diz que o que faz não é um "crime".

Uma criadora de conteúdos digitais brasileira ganhou destaque nas redes sociais por ensinar os seguidores a venderem peças de roupa destinadas aos mais carenciados em Portugal, nomeadamente aos refugiados. Elisa Vieira contou que vendeu os artigos através da aplicação Vinted para fazer algum dinheiro, avança a UOL Notícias."Brechó [loja em segunda-mão] de graça em Portugal. Pode simplesmente entrar e pegar em todas as peças de graça", diz a influencer num vídeo partilhado no Twitter. No vídeo, Elisa revela o local exato onde foi buscar a roupa que tinha sido doada em Portugal.Não tardou para que a criadora de conteúdos começasse a ser criticada na Internet. No entanto, Elisa já respondeu a todas as críticas e disse que o que fez não se trata de um "crime".

"Lá em Portugal existem vários sítios em que as pessoas colocam roupas para doação, porque vão ser jogadas no lixo, porque lá o que mais tem são roupas. […] Quem colocou a peça ali para ficar disponível para quem quiser pegar não deve cobrar o que foi feito com a peça depois", sublinhou.