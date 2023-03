Georgilaya acusa Ronaldo de manipulação para ter sexo

Blogger afirma que o sexo foi consentido, mas sentiu-se "manipulada pela fama e pelo poder de Ronaldo".

A influenciadora digital venezuelana Georgilaya garante que esteve com o Cristiano Ronaldo em Vila Nova de Gaia, a 25 de março de 2022, durante a preparação do Mundial do Qatar.

Leia mais no Correio da Manhã.