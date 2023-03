Futuros guardas prisionais têm de comer fora

Neste curso os formandos “receberão o subsídio diário, para comerem em espaços à sua escolha”.

Os alunos do próximo curso de guardas prisionais, que começa na segunda-feira, no Centro de Formação dos Serviços Prisionais, em Caxias, Oeiras, terão de tomar as refeições na rua, em vez de na unidade de ensino.





Fonte oficial dos Serviços Prisionais confirmou aoque, ao contrário de cursos anteriores, quando se contratualizou o serviço de empresas externas “sem obrigatoriedade de consumo de refeições para os alunos”, neste curso os formandos “receberão o subsídio diário, para comerem em espaços à sua escolha”.

Carlos Sousa, presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, explicou que “das 150 vagas abertas pelo Ministério da Justiça para o curso, apenas 128 formandos deverão comparecer”. “Os restaurantes que existem próximos do centro de formação são muito distantes”, concluiu o sindicalista.