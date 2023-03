‘Canibal’ confessa à família que matou Alan Lopes

Begoleã diz agiu para se defender depois de o amigo ter dito que era canibal e que o iria comer, num churrasco na tarde de domingo.

O assassino de Alan Lopes enviou mensagens à família e amigos da vítima horas depois de cometer o crime, assumindo-o, mas invertendo as suspeitas de canibalismo. Nesses áudios gravados e enviados através da rede WhatsApp, Begoleã Fernandes justificou que se estava a defender depois de o amigo ter dito que era canibal e que o iria comer, num churrasco na tarde de domingo. O crime ocorreu nos arredores de Amesterdão, Países Baixos, onde Alan era talhante, e as autoridades estão agora a tentar perceber os reais contornos do crime.





À imprensa brasileira, a mãe de Begoleã garante que o filho levou uma faca para o churrasco por suspeitar das intenções do amigo e que agiu em legítima defesa.