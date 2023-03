Ministro da Saúde anuncia que Algarve volta a ter delegação regional do INEM

Pizarro adiantou que esta era uma medida de "reforço de emergências" na região.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou esta quinta-feira durante o Conselho de Ministros que a região do Algarve vai voltar a ter uma delegação regional do INEM que existiu até 2012, quando foi fundida na região de vale do Tejo e Alentejo.Pizarro adiantou que esta era uma medida de "reforço de emergências no Algarve".

"Preparamos assim as condições para um reforço da emergência médica na região do Algarve, que vá ter também um ponto muito importante, que é a transferência para as novas instalações", um obra que ficará concluída no final deste ano, referiu o ministro.

Manuel Pizarro avançou ainda que a reabertura da delegação regional do INEM constitui um dos "elementos do esforço" que o Governo está a fazer para qualificar os serviços de saúde no Algarve, que "exigem um modo de articulação muito próprio".

"É a única região do país que está confrontada com o atendimento regular a uma população de cerca de meio milhão de habitantes, mas que, em muitos momentos, é superior ao dobro, o que exige uma capacidade local de coordenação, direção e articulação que é plenamente recuperada", afirmou.



A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, realçou que a região algarvia foi uma das mais afetadas pela pandemia da Covid-19.

A segunda edição do "Governo Mais Próximo" arrancou na quarta-feira e termina esta quinta-feira, com um programa de mais 60 iniciativas em todos os concelhos do distrito de Faro, com a presença de diversos ministros e secretários de Estado.