Sargento-ajudante que morreu em explosão no Campo Militar de Santa Margarida tinha 47 anos

Carlos Mota tinha especialidade em engenharia e contava já com várias missões no estrangeiro.

O sargento-ajudante que perdeu a vida na explosão de uma viatura militar, em missão de inactivação de explosivos, no interior no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém, esta quinta-feira, tinha 47 anos.

Carlos Mota tinha especialidade em engenharia e contava já com várias missões no estrangeiro: uma na BósniaHerzegovina, como Comandante de Secção do Modulo de Engenharia, e duas no Líbano, como Chefe Secção Transportes Auto.





A explosão causou ainda e cinco feridos, dois em estado grave, todos militares de Engenharia do Exército, com a especialidade de inativação de explosivos (conhecidos como sapadores do Exército), que seguiam no interior da viatura.Um dos feridos graves, um primeiro sargento mais novo que Carlos Mota, está em estado crítico, ligado a suporte básico de vida, e foi levado de helicóptero para os Hospitais Universitários de Coimbra.O Exército, que comanda a instalação militar, já reagiu ao incidente , assim como o Presidente da República