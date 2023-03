Nos bairros de Lisboa e do Porto consome-se e vende-se droga à vista de todos

Situação preocupa moradores e autarcas.

O consumo e o tráfico de droga a céu aberto tem sido uma constante na cidade do Porto, tal como em Lisboa. Depois da reportagem na cidade invicta, opercorreu as ruas da capital portuguesa e deparou-se com uma situação semelhante: Toxicodependentes a pedirem dinheiro e a consumirem à frente dos outros, sem qualquer tipo de pudor.Leia tudo no site do Correio da Manhã.