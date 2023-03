Mulher morre atropelada na EN 9 em Sintra

Pelas 23h30 o trânsito ainda estava condicionado.

Uma mulher com cerca de 60 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um atropelamento na Estrada Nacional (EN) 9 na zona do Linhó, Sintra, no distrito de Lisboa, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o atropelamento rodoviário foi dado pelas 22h00, referiu à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.

Do incidente resultou uma vítima mortal, uma mulher com cerca de 60 anos.

Pelas 23h30 o trânsito na EN 9 ainda estava condicionado, acrescentou a mesma fonte.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de S.Pedro de Sintra, o INEM e a GNR, no total de 15 operacionais, apoiados por cinco viaturas.