CMTV celebra 10 anos de muito sucesso

Canal do Correio da Manhã assinala este mês uma década de vida, sempre ao lado dos portugueses, com conteúdos especiais.

celebra 10 anos (de muitos sucessos) no próximo dia 17 e, para assinalar este momento especial, vai estar ainda mais perto dos telespectadores, exibindo uma série de reportagens com os jornalistas do canal espalhados pelo País que, diariamente, fazem tudo para que a estação doseja de todos os portugueses.Uma destas reportagens retrata, por exemplo, o quotidiano de Mário Freire, jornalista da zona centro do País, que é também bombeiro voluntário em Ansião, uma das zonas mais fustigadas pelos fogos. Ou o de Rita Lino, jornalista de Macedo de Cavaleiros que enfrenta também os problemas causados pela seca. No Algarve, a CMTV foi para o mar com os nadadores salva-vidas do Instituto Português de Socorros a Náufragos.Outros conteúdos especiais vão mostrar como são feitos os programas nos estúdios da CMTV e recordar os momentos mais marcantes da estação e da história recente do País. Até porque razões para comemorar não faltam. "No 10ª aniversário, a CMTV continua a crescer e a bater recordes de audiências. Janeiro e fevereiro registaram a melhor audiência de sempre em comparação com anos anteriores. Um sinal claro de vitalidade que nos permite abraçar o futuro com otimismo e a certeza de que continuaremos ao lado dos portugueses em todos os momentos", sublinha Paulo Oliveira Lima, diretor-executivo da CMTV."O País sabe que pode confiar na CMTV e que o seu canal de eleição estará em direto quando algo relevante acontece", acrescenta. Uma proximidade reiterada neste 10.º aniversário. "Renovamos esse compromisso perante os espetadores mantendo o espírito e a motivação intactos. Celebramos esta década com o envolvimento de todos os profissionais que integram a estação, em todo o País, e que são fundamentais para o sucesso deste projeto", explica. Já Rui Costa, subdiretor do CM e da CMTV, responsável pela área gráfica e realização, revela que será estreada uma nova ‘mosca’ (logo) alusiva ao aniversário, bem como novos separadores "que vão igualmente mostrar a CMTV no País todo", entre outras "surpresas reservadas para o dia do aniversário".