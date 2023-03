Homem esgana a avó até à morte e vai deitar-se na cama a descansar

Vítima e neto mantinham relação de conflito porque a idosa parou de lhe dar dinheiro.

Joel Valentim, 32 anos, vivia em casa da avó Assunção Correia, de 78, em Seia. Os dois familiares mantinham uma relação de conflito desde que a mulher parou de dar dinheiro ao neto.Na manhã de 15 de junho do ano passado, Joel, que tinha pernoitado num anexo da casa, introduziu-se na habitação. Assunção mandou-o sair e ameaçou telefonar à GNR. Foi então que Joel "agarrou-a pelo pescoço, com as duas mãos, apertando-o com força, sufocando-a, bem como a derrubou contra o chão. Depois levantou-lhe a cabeça e o tronco várias vezes e bateu com a mesma contra o chão", lê-se na acusação consultada peloDepois foi deitar-se no quarto da irmã a descansar e só mais tarde ligou para o 112. Vai ser julgado, na Guarda, por homicídio qualificado.