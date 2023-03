Descoberto corredor secreto nas Grandes Pirâmides de Gizé

Grande Pirâmide de Quéops, na Necrópole das Pirâmides de Gizé, no Egito.Segundo o jornal francês Le Figaro, o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito revelou a descoberta de um corredor secreto perto da entrada principal da Pirâmide de Quéops. Esta descoberta surge no âmbito do projeto 'ScanPyramids', uma iniciativa da Universidade do Cairo em conjunto com o 'HIP Institute', que visa analisar as Pirâmides do Egito à procura de relíquias e passagens secretas.

Estas estruturas triangulares, com milhares de anos, construídas pela civilização do antigo Egito, são um dos grandes mistérios da humanidade. Em 2023 o ser humano ainda não conseguiu desvendar todos os seus mistérios e continua a investigar na esperança de que algum dia seja possível encontrar respostas concretas para as perguntas que ainda só podem ser respondidas ou por suposição ou através da imaginação.