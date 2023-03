Pelo menos 12 pessoas morreram a tentar roubar petróleo na Nigéria

Explosão ocorreu num oleoduto que foi atacado por criminosos.

Pelo menos 12 pessoas morreram durante um incêndio seguido de uma explosão quando tentavam roubar petróleo no norte da Nigéria, anunciou esta sexta-feira a polícia local, apesar de os residentes apontarem para um número de vítimas muito mais elevado.

A explosão em Emuoha, na região do Delta do Níger, ocorreu num oleoduto que foi atacado por criminosos que tentavam roubar o petróleo que corre nesta estrutura, disse a porta-voz da polícia local, Grace Iringe-Koko.

"Estamos cientes que houve uma explosão relacionada com atividades ilegais", afirmou, acrescentando que as autoridades estavam a tentar determinar o número de vítimas e as causas concretas do incidente.