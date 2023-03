Casal droga clientes em restaurantes para os roubar. Vítimas eram encontradas inconscientes na rua

Polícia investiga o caso após várias denúncias de roubos com relato da ingestão de bebidas que continham benzodiazepinas (substância com efeito sedativo e relaxante), em restaurantes em Mem-Martins e São Marcos.

Um casal foi detido esta terça-feira por suspeita de drogar clientes em restaurantes na zona de Sintra, com o objetivo de roubar dinheiro e artigos de valor. O homem, de 35 anos, e a mulher, de 38, são suspeitos de seis crimes de roubo agravado, 14 crimes de burla informática e 14 de acesso ilegítimo.



A polícia começou a investigar o caso após surgirem várias denúncias de roubos em que havia também o relato da ingestão de bebidas alcoólicas que continham benzodiazepinas (substância com efeito sedativo e relaxante) em determinados restaurantes. Os estabelecimentos, localizados em Mem-Martins e São Marcos, pertencem ao casal agora detido.





Segundo o comunicado da PSP, o casal aproveitava-se dos clientes, que demonstravam ter boas condições financeiras, para colocar substâncias nas bebidas que provocavam o estado de sonolência. Alguns terão chegado inclusive a perder a consciência.Depois de serem drogados, os clientes "eram encontrados na via pública ou em viaturas próprias, em estado de debilidade física evidente ou inconscientes, sendo transportados para os Hospitais da zona de residência", pode ler-se no comunicado. Nestas unidades hospitalares foi possível comprovar que as vítimas tinham elevadas concentrações de benzodiazepinas no organismo.De notar que uma das vítimas foi encontrada inconsciente no meio da estrada, na zona de Rio de Mouro. O casal roubou a este cliente cerca de 21 mil euros em tabaco e quantia monetária. No total, os clientes identificados nos Autos "foram lesados em cerca de 33.859 euros", avança a autoridade.

Os suspeitos foram identificados pela PSP e presentes ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.