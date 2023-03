Jovem ferido em despiste em Espinho

Vítima foi levada, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, para o hospital de Gaia.

Um condutor, de 21 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde de sexta-feira, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 16h30, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, na rua da Nave Desportiva, em Silvalde. Foi necessário acionar uma equipa de desencarcermento para retirar a vítima do inteiro da viatura.A PSP de Espinho foi não local e investiga as causas do acidente.A vítima foi levada, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, para o hospital de Gaia.