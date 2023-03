Homens suspeitos de filmar alunas apanhados pela PSP no Porto

Polícia não encontrou registo ilícito nos telemóveis e, sem qualquer suspeita confirmada ou queixa apresentada, foram libertados.

Dois homens, de 21 e 32 anos e de nacionalidade indiana, foram abordados pela PSP e conduzidos a uma esquadra, após um alerta de que estariam a filmar alunas da escola profissional Profitecla, no largo Monpilher, no Porto, esta quinta-feira. Após ambos terem sido identificados, os agentes não encontraram qualquer registo ilícito nos telemóveis e, sem qualquer suspeita confirmada ou queixa apresentada, foram libertados.

A PSP do Porto tem estado atenta a relatos de jovens mulheres que, em redes sociais como o Twitter, relatam que foram perseguidas na cidade por cidadãos indianos, ainda que não exista qualquer queixa deste tipo de assédio formalizada à Polícia. As publicações têm-se repetido nas últimas duas semanas. "Eu fui perseguida e parada por quatro homens às 05h50 da manhã, próximo à Areosa. Eles mandaram ficar calada só quando vi aquilo pensei rápido e corri. Foi o pior dia da minha vida. Meninas tomem cuidado. Existem mais relatos de casos como este, vamos andar com mais cautela no Porto", escreveu uma utilizadora do Twitter em resposta a outra publicação, entretanto apagada: "Hoje, fui perseguida por dois homens até à minha casa, no regresso da faculdade. Saí da faculdade com uma amiga e separámo-nos na Trindade. Estava à espera no Metro e três homens falavam entre si numa língua estrangeira e mantinham contacto visual comigo".

A PSP não tem qualquer queixa deste tipo de situação.