“Está a ser a noite mais longa e escura”: Mulher de sargento-ajudante publica mensagem emotiva

Morte de Carlos Mota, vítima de uma explosão em Santa Margarida, deixou em choque a família, amigos e colegas do Exército.

A morte do sargento-ajudante Carlos Mota, de 47 anos, vítima de uma explosão que feriu outros cinco militares, quando na quinta-feira desativavam minas antitanque em Santa Margarida, deixou em choque a família, amigos e colegas do Exército. "Esta está a ser a noite mais longa e escura da minha vida", escreveu a mulher nas redes sociais.