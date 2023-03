Despiste brutal mata jovem universitário no Porto

Rodrigo Barros, de 19 anos, morreu, esta sexta-feira de madrugada, num violento despiste na Circunvalação, no Porto. O estudante universitário era o condutor da viatura que se despistou e embateu contra uma árvore. No carro seguiam mais quatro pessoas – três homens, de 19 anos, e uma mulher, de 22. Um dos rapazes e a mulher tiveram de ser desencarcerados. Foram hospitalizados em estado crítico.Conheça a história no sitre do Correio da Manhã