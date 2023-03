PJ quer duplo homicida dos Açores julgado por cinco crimes

Investigação a Tomislav Jozic, de 61 anos, fechada este mês. Perícias provam que Mário Coucelos e Mário Sobral foram mortos e queimados.

A Polícia Judiciária dos Açores vai fechar este mês o relatório da investigação ao duplo homicídio de Mário Coucelos e Mário Sobral, em setembro de 2022 na ilha do Pico. E o documento vai defender que o Ministério Público (MP) acuse o alemão Tomislav Jozic, de 61 anos, pelas mortes a tiro e pela posterior incineração e ocultação dos cadáveres das vítimas, num total de cinco crimes.