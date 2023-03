Incêndio em barracas causa um morto na Moita

Alerta para o incidente foi dado pelas 23h28 desta sexta-feira.

Uma pessoa morreu na sequência de um incêndio em barracas em Vale da Amoreira, concelho da Moita, distrito de Setúbal, adiantou esta sexta-feira à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o incidente foi dado pelas 23h28 e foi encontrada uma vítima carbonizada, referiu fonte do Comando Sub-regional da Península de Setúbal.

O incêndio deflagrou em barracas em Vale da Amoreira, junto à praceta Pablo Neruda, acrescentou.

A mesma fonte referiu pelas 00h30 desta sexta-feira que o incêndio ainda estava a decorrer, mas que não tinha indicação de mais vítimas até ao momento.

No local estiveram Bombeiros Voluntários da Moita, Bombeiros Voluntários do Barreiro, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro e a PSP, num total de 22 operacionais, apoiados por nove viaturas.