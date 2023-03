Gasóleo sobe 3,5 cêntimos a partir de segunda-feira

Depois de uma redução esta semana, na próxima os preços voltam a aumentar.

Os preços dos combustíveis vão aumentar na próxima semana. No caso da gasolina, o preço poderá aumentar um cêntimo, enquanto o gasóleo deverá ficar 3,5 cêntimos mais caro, depois de o valor cobrado por ambos os combustíveis ter caído esta semana, revelaram esta sexta-feira fontes do setor, citadas pelo ‘Negócios’.Saiba mais no Correio da Manhã