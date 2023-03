Proteção Civil registou 13 ocorrências em São Miguel devido ao mau tempo

Maioria das situações estão relacionadas com inundações de vias e habitações.

O mau tempo que se registou no grupo Oriental dos Açores provocou 13 ocorrências na ilha de São Miguel, durante a tarde e noite de sexta-feira, na maioria inundações de vias e de habitações, mas sem danos pessoais.

Segundo um comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), durante a tarde e noite de sexta-feira, "foram registadas, no total, 13 ocorrências, todas na ilha de São Miguel (oito no concelho de Ponta Delgada e cinco na Ribeira Grande)".

As situações dizem respeito "a inundações de vias, de habitações e uma derrocada, que obstruiu parte de uma via", ainda de acordo com a Proteção Civil dos Açores, indicando não ter reporte de danos pessoais.

O mau tempo que se registou nas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) deveu-se à passagem de uma superfície frontal fria com ondulações.