Benfica procura concorrente para Bah

Gilberto pode sair. Águias no mercado em busca de um novo defesa para a direita

Reforçar o lado direito da defesa para 2023/24 é um dos objetivos do Benfica, sabe o Mais Sport. O departamento técnico procura um jogador que possa competir com Bah pela titularidade. Gilberto tem sido esse jogador, mas nesta fase da época só é opção quando o dinamarquês não pode jogar. Por isso, e apesar de ter contrato até 2025, tem as portas abertas para deixar a Luz no final da temporada.Saiba mais no Correio da Manhã