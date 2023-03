Incêndio deflagra em restaurante na Baixa do Porto

Trânsito encontra-se cortado no sentido descendente da Praça da Liberdade e na rua Sampaio Bruno está impedida a passagem de peões.

Um incêndio deflagrou, na manhã deste sábado, no restaurante Estambul Doner Kebap, na rua Sampaio Bruno, na Baixa do Porto.O alerta para o fogo foi dado cerca das 10h20 para o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto. Não há vítimas a registar.O fogo terá tido início no rés-do-chão, no entanto as chamas acabaram por propagar-se ao piso superior.No local encontram-se 30 operacionais desta corporação, apoiados por oito viaturas e a GNR.O trânsito encontra-se cortado no sentido descendente da Praça da Liberdade e na rua Sampaio Bruno está impedida a passagem de peões.