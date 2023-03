Homem que matou o pai à facada em Lousada sai em liberdade

Em causa estão dúvidas quanto à possível inimputabilidade do arguido.

O homem, de 32 anos que esfaqueou o pai até à morte, em 2021, em Lousada, vai sair este sábado da cadeia, uma vez que foi ultrapassado o prazo máximo de prisão preventiva. A lei obriga a que haja uma decisão transitada em julgado no prazo máximo de dois anos. O arguido estava na cadeia desde 4 de março de 2021. A libertação ocorre depois do Tribunal da Relação do Porto, ter determinado que o arguido deve ser julgado pela terceira vez. Em causa estão dúvidas quanto à possível inimputabilidade do arguido.

Nuno Soares que esfaqueou o pai sete vezes foi condenado em primeira instância a 21 anos de prisão. A defesa recorreu da decisão e o Tribunal do Porto deu razão aos recursos apresentados. Nuno Soares pretende provar que estava debaixo de um surto psicótico no momento em que cometeu o crime. Os juízes desembargadores ordenaram que sejam feitas novas perícias psicológicas ao homem.

Ao Correio da Manhã o advogado Paulo Gomes referiu que é "uma vitória do direito, das regras legais e do bom senso que, infelizmente, não tinha existido na decisão".