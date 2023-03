Mulher desaparecida há mais de 30 anos nos EUA encontrada num lar em Porto Rico

Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, foi encontrada a viver num lar de idosos em Porto Rico. A mulher, agora com 83 anos, desapareceu sem deixar rasto em 1992, deixando para trás o marido e sobrinhos. As autoridades acreditavam que estava morta.De acordo com a ABC News, Kopta manteve o passado em segredo durante o tempo que viveu em Porto Rico. Só recentemente, ao ser diagnosticada com demência, é que começou a revelar alguns detalhes da vida passada. Em 2022, uma assistente social que trabalha no lar reuniu informações suficientes para contactar as autoridades de Ross Township, na Pensilvânia, e informar sobre o paradeiro da mulher. Um teste de ADN confirmou que era Patricia Kopta, dada como desaparecida há mais de 30 anos.

O marido de Patricia, Bob Kopta, e a irmã, Gloria Smith, de 78 anos, explicaram que antes de desaparecer, Patricia Kopta costumava deambular em parques de estacionamento e estradas movimentadas, no norte de Pittsburgh, a alertar as pessoas para o fim do mundo. Antes disso, Kopta era uma aluna de excelência, que se tornou modelo e instrutora de dança. Quando terminou o liceu trabalhou em finanças numa companhia de vidro de Pittsburgh e, de acordo com a família, participava semanalmente em eventos de dança de salão.Gloria Smith recordou que, antes de casar, Patricia Kopta ia várias vezes de férias com amigos para Porto Rico. "Ela adorava o oceano, a praia, o sol quente", disse Smith à Associated Press citada pela ABC News. "Cheguei a casa uma noite e ela tinha desaparecido", disse Bob Kopta. Estavam casados há 20 anos.