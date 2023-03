Menino sírio que sobreviveu aos sismos de fevereiro concretiza sonho de conhecer Cristiano Ronaldo

Maior sonho que tinha era ver a jogar ao vivo e conhecer o astro português.

A carregar o vídeo ...

Nabil Saeed, um menino sírio que sobreviveu aos sismos que abalaram a Turquia e a Síria no ínicio de fevereiro, concretizou o sonho de conhecer Cristiano Ronaldo.



Após ser resgatado dos escombros do terramoto o menino revelou que poder ver a jogar ao vivo e conhecer o ídolo Cristiano Ronaldo era o maior sonho que tinha. No jogo de sexta-feira do Al Nassr, Saeed concretizou o sonho e após conhecer o astro português esteve na bancada e assistiu o clube saudita a vencer.