Como Paul Murdaugh ajudou a condenar o homem que o matou

Alex Murdaugh assassinou a tiro a mulher e o filho.

Maggie e Paul Murdaugh. Mas um vídeo feito por Paul antes de ser assassinado veio ajudar a resolver o crime e a condenar Alex.



Alex Murdaugh foi declarado culpado, esta quinta-feira, e condenado a pena de prisão perpétua por assassinar a tiro a mulher e o filho. De acordo com a televisão norte-americana CNN, a prova essencial para a condenação foi um vídeo que Paul Murdaugh gravou antes de ser assassinado. No vídeo pode-se observar um dos cães da família perto dos canis na propriedade dos Murdaugh e ouve-se a voz de Alex, o que o coloca no local do crime. O homem sempre negou ter estado naquele local na hora do crime.



Durante um ano e meio o famoso advogado Alex Murdaugh negou estar envolvido no homicídio da mulher e do filho,

O famoso advogado não sabia da existência do vídeo e manteve a sua versão até ser confrontado com as imagens em tribunal. Ainda assim, Alex Murdaugh continuou a negar ter matado a família.