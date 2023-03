Renda falsa trama ex-patrão de Sócrates

Juiz Ivo Rosa diz que há indícios de que, após saírem notícias, Lalanda e Cunha Ribeiro forjaram dívida de arrendamento.

Luís Cunha Ribeiro, ex-gestor público da Saúde, viveu, entre 2008 e 2015, num apartamento de luxo, na Rua Braancamp, em Lisboa, no mesmo prédio onde morou o antigo primeiro-ministro José Sócrates. Alegou que, por essa casa, propriedade de uma empresa de Paulo Lalanda e Castro, ex-patrão de Sócrates na farmacêutica Octapharma, pagaria uma renda mensal. Mas o juiz Ivo Rosa diz agora, na decisão instrutória do caso ‘Máfia do Sangue’, que há indícios de rendas falsas.Saiba mais no Correio da Manhã