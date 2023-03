Professores ameaçam com novas formas de luta

“Se pensam que nos vão parar, bem podem meter a viola no saco e deixar de nos dar música. Não vamos parar e vamos ter mais formas de luta”. Foi com estas palavras proferidas junto ao Parlamento perante milhares de professores que Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, deixou este sábado claro que a classe não vai pôr fim aos protestos que duram há três meses. “São enormes as lições que os professores têm dado aos alunos e a este País de que não se baixa os braços”, disse.Saiba mais no Correio da Manhã