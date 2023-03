‘Canibal’ fechado sozinho na cela 22 horas por dia

Desde quarta-feira que Begoleã Fernandes, o brasileiro de 26 anos preso na segunda-feira pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no Aeroporto de Lisboa quando tentava fugir para o país de origem após cometer um homicídio em Amesterdão, Países Baixos, está em prisão preventiva na cadeia de Lisboa. O ‘Canibal’, como ficou conhecido após ter sido encontrada uma embalagem com carne que se presume humana na bagagem, está fechado, sozinho, numa cela 22 horas por dia.Saiba mais no Correio da Manhã