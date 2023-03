Três feridos em colisão na A28 em Vila do Conde

Vítimas foram transportadas para o Hospital da Póvoa de Varzim.

Uma colisão provocou três feridos, na manhã deste domingo, na A28, em Vila do Conde.

O alerta para o acidente foi dado às 06h37.





As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Vila do Conde e transportadas, com ferimentos leves, para o Hospital da Póvoa de Varzim.