Bolsonaro tentou ficar com joias sauditas no valor de três milhões de euros

Lei brasileira determina que todas as ofertas a chefes de Estado e respetivos cônjuges devem ser entregues ao acervo da Presidência.

O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi acusado de tentar fazer entrar ilegalmente no Brasil joias no valor de três milhões de euros que tinham sido oferecidas pela Arábia Saudita à sua mulher, Michelle, durante uma visita oficial.









Segundo o jornal ‘Estado de São Paulo’, as joias - um colar de diamantes, um anel, um relógio e um par de brincos - foram encontradas na mochila de um assessor do antigo ministro de Minas do Governo Bolsonaro, que acompanhou o casal na visita oficial, em outubro de 2021. As joias terão sido um presente do Governo saudita para a então primeira-dama do Brasil. O facto de seguirem na mochila do assessor terá sido um subterfúgio para evitar declará-las na alfândega.

A lei brasileira determina que todas as ofertas a chefes de Estado e respetivos cônjuges devem ser entregues ao acervo da Presidência. Já se o casal Bolsonaro tivesse declarado as joias como propriedade privada teria de pagar um imposto de importação equivalente a 50% do valor do produto. Como as joias não foram declaradas, acresceria uma multa adicional de 25%.





O ‘Estadão’ avança ainda que, nos meses seguintes, Bolsonaro tentou várias vezes reaver as joias, a última das quais poucos dias antes de deixar a Presidência, mas o Fisco mostrou-se intransigente.