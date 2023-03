Incêndio destrói parcialmente divisão de habitação em Oliveira de Azeméis

Chamas foram dominadas pelos bombeiros de Oliveira de Azeméis.

Um incêndio destruiu, parcialmente, uma divisão de uma habitação, na tarde deste domingo, em Oliveira de Azeméis.As chamas foram dominadas pela equipa de primeira intervenção dos bombeiros de Oliveira de Azeméis. Não há registo de feridos na sequência do fogo.O alerta foi dado, cerca das 14h00, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um incêndio habitacional, na rua dos Combatentes, em Pindelo, Nogueira do Cravo. Os bombeiros de Fajões também foram acionados.A GNR foi mobilizada para o local e investiga as causas do incêndio.