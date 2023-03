Moradores de bairros próximos da Pasteleira e do Pinheiro Torres vão ser recebidos no MAI

Habitantes têm-se mostrado preocupados com a insegurança causada pelos elevados consumos de droga que marcam a zona.

A secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, vai receber os moradores dos bairros do Porto Marechal Gomes da Costa, das Condominhas, dos Músicos e do Jardim Fluvial sem drogas na próxima sexta-feira, dia 10 de março.O encontro vai decorrer pelas 10h00 no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, de acordo com um comunicado do MAI.Moradores nas proximidades do bairro da Pasteleira e de Pinheiro Torres, locais com mais toxicodependência do País, já tinham garantido que com o consumo e tráfico de droga naquela zona do Porto "ficou insustentável" e apelaram à atuação do Governo para travar o fenómeno.