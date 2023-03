Morreu o árbitro da final do Mundial1986 de futebol

Arppi Filho foi o segundo juiz brasileiro a dirigir uma final de um Campeonato do Mundo.

O árbitro brasileiro Romualdo Arppi Filho, que dirigiu a final do Mundial de futebol México1986, morreu este domingo aos 84 anos, devido a problemas renais, informou a família.

Um dos mais conceituados árbitros do seu país, Arppi Filho foi o segundo juiz brasileiro a dirigir uma final de um Campeonato do Mundo, depois de Arnaldo Cézar Coelho ter estado no jogo decisivo do Espanha1982.

A final do Mundial de 1986 foi vencida pela Argentina, que bateu a República Federal da Alemanha por 3-2, conquistando, na altura, o segundo troféu da sua história.

Romualdo Arppi Filho conta no currículo com uma final da Taça Intercontinental e com participações nos Jogos Olímpicos México1968, Moscovo1980 e Los Angeles1984.