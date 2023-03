Liverpool vence Manchester United por sete bolas a zero

Darwin, Salah e Gakpo bisaram na partida.

O Liverpool 'esmagou' este domingo o Manchester United, por 7-0, somando a sua maior vitória de sempre sobre os 'red devils', que sofreram a pior derrota na Liga inglesa de futebol em quase 100 anos, na 26.ª jornada.

Em Anfield Road, em dia de recordes, o egípcio Salah bisou, tal como o holandês Gakpo e o uruguaio Darwin Nunez (ex-Benfica), e passou a ser o melhor marcador de sempre dos 'reds' na Premier League, com 129 golos, superando Robbie Fowler.

"Este recorde estava na minha cabeça desde que passei a ser jogador do Liverpool. Conseguir contra o Manchester United e com este resultado é simplesmente inacreditável. Agora, vou para casa, celebrar com a minha família, beber um chá e dormir", disse o avançado egípcio de 30 anos, que está nos 'reds' desde 2017/18.

Foi um domingo de 'sonho' para o Liverpool, mas de 'pesadelo' para o Manchester United, que igualou a derrota mais pesada na história da competição, algo que já não acontecia desde 1930, quando também sofreu 7-0 perante o Aston Villa.

"O que vai aqui dentro é muita tristeza, muita revolta. Perder o jogo em casa de um rival já é mau, perder desta maneira é ainda pior. Estou já a pensar no próximo jogo. Não podemos fazer nada agora em relação a este jogo", disse Bruno Fernandes após o duelo com o Liverpool.

O médio português foi capitão do Manchester United, enquanto Diogo Dalot também integrou o 'onze' inicial.

A goleada começou a ser construída por Gakpo, aos 43 minutos, depois de uma primeira parte equilibrada, que nada fazia prever o 'descalabro' do United na segunda metade do desafio.

Darwin, aos 47 minutos, e outra vez Gakpo, aos 50, aumentaram a vantagem, com Salah a alterar o cenário para goleada, aos 66.

Darwin bisou aos 75 minutos e, já com Diogo Jota em campo, o Liverpool fez história por Salah, aos 83, e o brasileiro Firmino, aos 88.

Apesar do 'derrocada', o Manchester United segue no terceiro posto, com 49 pontos, enquanto o Liverpool subiu a quinto, com 42, a três dos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

No outro jogo do dia, num duelo entre equipas que estão na luta pela manutenção, Nottingham Forest e Everton empataram a dois golos, com destaque para o bis do galês Brennan Johnson nos 'Tricky Trees'.

A ronda encerra na segunda-feira, com o Fulham, de Marco Silva, a visitar o campo do Brentford, numa partida entre emblemas de Londres.