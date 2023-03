Chris Rock chama "cobarde" a Will Smith por chapada durante cerimónia dos Óscares

Comediante 'rasgou' tudo e todos num programa especial de sábado à noite da Netflix.





esbofeteado Chris Rock no palco dos Óscares o comediante pronunciou-se pela primeira vez num show humorístico sobre o assunto. Num especial de sábado à noite da Netflix, Chris Rock também falou sobre Meghan Markle e a cultura de vitimização que se vive hoje em dia.

O comediante afirmou que "toda à gente" chamou "estúpido" a Will Smith antes da cerimónia dos Óscares por causa do casamento com Jada Pinkett Smith. "E a quem é que ele bateu? À única pessoa que sabia que podia bater. Isso é uma atitude de cobarde", acrescentou o humorista norte-americano.



Ainda sobre a chapada na cerimónia dos Óscares, Chris Rock ironizou a situação afirmando que até hoje ainda lhe "dói".

Chris Rock chamou, este sábado, "cobarde" a Will Smith e afirmou que o ator só lhe deu uma chapada porque "sabia que era a única pessoa a quem podia bater".Quase um ano após Will Smith ter