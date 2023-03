Bebé nasce dentro do Uber à porta do Hospital do Barreiro

Só depois do nascimento é que a mãe e a bebé foram levadas para dentro da unidade hospitalar.

Uma mulher teve um bebé, este domingo, perto da hora de almoço, dentro de um Uber à porta do Hospital do Barreiro. O pai da criança e a cunhada ajudaram no parto.A mulher entrou em trabalho de parto enquanto se encontrava em casa mas quando estavam a chegar ao hospital o bebé nasceu. Só depois do nascimento é que a mãe e a bebé foram levadas para dentro da unidade hospitalar do Barreiro e encontram-se bem de saúde.tenta agora apurar os motivos que levaram a que o bebé nascesse no carro e não no hospital.