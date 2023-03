Maior assassino do Brasil morto a tiro em São Paulo

'Pedrinho Matador' afirmava ter matado cerca de cem pessoas ao longo da vida, incluindo o próprio pai.

Pedro Rodrigues Filho, conhecido como '

Pedrinho Matador', era considerado o maior assassino em série da história do Brasil. Foi morto este domingo, em São Paulo, aos 68 anos.De acordo com o jornal brasileiro Correio Braziliense, 'Pedrinho Matador' foi assassinado por homens encapuzados que passaram de carro e dispararam contra o homem que estava em liberdade desde 2018 depois de cumprir uma pena de 42 anos na prisão.O assassino afirmava ter matado mais de cem pessoas ao longo da vida Aos 20 anos matou o próprio pai, quando cumpriam pena de prisão na mesma cadeia, após descobrir que o homem tinha esfaqueado a mãe de Pedrinho. O assassino afirmava que apenas matava pessoas más.Enquanto esteve vivo foi condenado por 71 crimes, sendo a maioria das vítimas reclusos com quem compartilhou celas.