Infantário da TAP vai fechar e trabalhadores com filhos não gostam das alternativas

Segurança Social fez um ultimato à companhia aérea: ou fazia obras no local ou ficava sem infantário.

O infantário da TAP vai fechar em agosto e a empresa ofereceu duas alternativas aos trabalhadores com filhos, mas nenhuma delas assegura os fins-de semana nem os horários noturnos.De acordo com a SIC Notícias, as crianças serão transferidas para outros jardins de infância na área.A Segurança Social fez um ultimato à companhia aérea: ou fazia obras no local ou ficava sem infantário. Como as obras nunca durariam menos de um ano, período em que o infantário teria de estar encerrado, a TAP optou por não as realizar.