Inundação no Hospital de Gaia provoca a transferência de vinte e três utentes

Corporações de bombeiros de Avintes, Concelho de Espinho, Pedroso e Carvalhos foram acionadas para garantirem o transporte dos doentes.

Uma inundação no pavilhão masculino do hospital de Gaia, este final de tarde de domingo, provocou a transferência de vinte e três utentes. Todos os doentes foram transferidos internamente.

Ao que tudo indica, a inundação, numa zona de telhado que estará a ser alvo de obras de requalificação, terá sido provocada pela chuva que ocorreu durante a tarde.



