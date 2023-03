Bispo apresentou livro de pedófilo condenado

O bispo emérito das Forças Armadas, D. Januário Torgal Ferreira, apresentou um livro de um pedófilo condenado, Carlos Cruz, no dia 22 de março de 2016, em Lisboa. Na altura, Cruz ainda estava a cumprir a pena de prisão (seis anos) a que foi condenado no chamado processo de pedofilia da Casa Pia. Aproveitou uma saída precária para lançar a sua autobiografia, intitulada ‘Uma vida’. O evento realizou-se num hotel da capital e contou com mais de 300 pessoas, entre as quais estavam D. Januário, o então ministro da Cultura, João Soares, bem como os atores Ruy de Carvalho, Virgílio Castelo, Alexandra Lencastre e o músico Paulo Gonzo.Saiba mais no site do Correio da Manhã