Circulação do metro interrompida no Monte de Caparica em Almada devido a colisão entre dois veículos

O metro no Monte da Caparica, em Almada, encontra-se esta segunda-feira com a circulação obstruída devido a uma colisão entre dois veículos ligeiros.O acidente aconteceu na rua São Lourenço Poente. Não há feridos a registar.Ao que oapurou, o alerta para a ocorrência foi dado às 7h34 e neste momento a GNR já se encontra no local.Ainda não há previsão de quando a circulação do metro voltará à normalidade.