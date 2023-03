Duas mulheres feridas com gravidade num violento despiste no IC2 na zona de Marnel em Águeda

Vítimas foram levadas para o hospital.

Duas mulheres sofreram ferimentos graves, na manhã de segunda-feira, na sequência de um violento despiste, do carro em que seguiam, em Águeda.O alerta foi dado, cerca das 9h30, para os bombeiros de Águeda, para um acidente rodoviário, no IC2, em Marnel.As vítimas foram levadas pelos bombeiros de Águeda para o hospital de Águeda, acompanhadas pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro.A GNR foi ao local e investiga as causas do acidente.