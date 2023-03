Alimentos básicos em Portugal são mais caros do que em Espanha apesar de os salários serem mais baixos

Em Portugal, o esparguete do Auchan custa quase mais 60% do que em Espanha, apesar de o produto ser exatamente o mesmo.

O preço dos alimentos básicos continua a aumentar nos supermercados portugueses e já está acima dos valores praticados em Espanha, na Alemanha e em França, apesar de os salários em Portugal serem mais baixos e os impostos mais altos.O Jornal de Notícias comparou preços dos 13 produtos mais baratos vendidos na única cadeia de supermercados com loja online em Portugal, Espanha e França - o Auchan - e constatou que os supermercados em Portugal vendem mais caro do que os espanhóis. Já em comparação com os valores praticados pelos franceses e os alemães, os preços em Portugal são mais baixos, mas tendo em conta o salário mínimo de cada país, os portugueses são os que fazem maior esforço.Em Portugal, o esparguete do Auchan custa quase mais 60% do que em Espanha, apesar de o produto ser exatamente o mesmo.