Abate de três mísseis na Rússia fere pelo menos uma pessoa em Belgrod

Infraestruturas da rede elétrica sofreram danos.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida depois das forças russas terem abatido três mísseis em Belgrod, revelou o governador da região, Vyacheslav Gladkov.De acordo com o que Gladkov revelou na plataforma Telegram, os destroços do mísseis danificaram infraestrututras da rede elétrica.O governador não revelou quem terá lançado a investida, mas no passado já tinha acusado as forças ucranianas de ataques semelhantes.Segundo a Reuters, Belgorod, que faz fronteira com a região de Kharkiv na Ucrânia, tem estado repetidamente debaixo de fogo desde o início da invasão russa em grande escala da Ucrânia, há um ano.