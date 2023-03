Vitória de Guimarães reforça quinto lugar com triunfo sobre o Santa Clara

Dois golos de Safira lançaram este domingo o V. Guimarães para um triunfo confortável (3-0) sobre o Santa Clara, resultado que permite aos conquistadores reforçarem o quinto lugar que dá acesso às provas europeias e deixa os açorianos em risco de descida.





O Santa Clara, com o treinador interino Accioly no banco, até entrou com vontade de surpreender. Tagawa até teve um golo nos pés, mas Rafa defendeu à segunda.